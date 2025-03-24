Деньги любят тишину и расчёт: как не потерять финансы и заработать

Глава РСПП Александр Шохин призвал россиян с осторожностью относиться к инвестициям. В интервью ТАСС он отметил: лучше не гнаться за быстрым заработком, а распределять деньги по разным активам.

По словам Шохина, когда банковские ставки выше 20%, сложно убеждать людей вкладываться во что-то ещё. Но всё же стоит рассматривать акции, пенсионные программы, страхование жизни. Эти инструменты пока не особо популярны, но они более стабильны.

Он также предостерёг от доверия к сомнительным Telegram-каналам, которые обещают превратить 20 тысяч рублей в 200 тысяч за день. "Всё это — иллюзия", — подчеркнул Шохин.

Он добавил: выгодные моменты, вроде роста биткойна или курса доллара, становятся очевидными только "задним числом". Поэтому главное — диверсифицировать вложения. Это не принесёт миллионов за день, но и не даст всё потерять.