Срок истёк, запрет остался: Ефремову дадут свободу, но не руль

Михаилу Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение. Такое решение было принято на заседании суда. Прокуратура, адвокаты и руководство колонии не возражали.

По словам прокурора, цель уголовного наказания достигнута. Однако актёру запретят управлять автомобилем на ближайшие три года.

На заседании выяснилось, что в колонии Ефремов нарушал дисциплину. Он пользовался телефоном и уходил с работы попить чаю. За один из звонков его отправили в штрафной изолятор на пять дней.

Несмотря на это, стороны сочли возможным освободить актёра досрочно. Теперь остаётся ждать окончательного решения суда.