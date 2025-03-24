Минус три — плюс девять: как россияне могут устроить себе мини-отпуск в апреле-мае

Россияне могут устроить себе девять выходных подряд, потратив всего три дня отпуска. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью РИА Новости.

По его словам, если взять отпуск с 28 по 30 апреля, а также учитывать выходные 26 и 27 апреля и праздники 1 и 2 мая, получится длинный отдых — с 26 апреля по 4 мая.

Это вполне легально, и работодатель не имеет права отказать. Но оформить отпуск нужно было заранее. Сейчас графики в большинстве компаний уже утверждены, и внести в них изменения будет сложно.

Также Гаврилов посоветовал перед подачей заявления убедиться, что на эти даты не запланирован отпуск у коллег.

Тем временем всё больше россиян планируют на майские выехать за границу. Самые популярные направления — Турция, Таиланд, Египет и ОАЭ.