Миллион на колесах: какие машины ещё можно поймать до подорожания

Сегодня с миллионом рублей в автосалон идти почти бессмысленно. Даже с этой суммой выбор — крайне ограничен. Бюджетных машин фактически нет. Те же "Гранты" стартуют от 1,1 млн, а "Нива" — от 1,3. А если и есть вариант по заводской цене — то только с предоплатой и ожиданием до полугода. И без всяких гарантий.

Есть надежда на будущие распродажи. Банки могут начать сливать машины, доставшиеся от разорившихся автосалонов. Тогда можно будет купить "Патриота" даже за миллион. Но качество — под вопросом, и никто машину доукомплектовывать не будет.

На вторичке — те же трудности. Среди новых машин до миллиона — только компактные японцы с правым рулём. Лет по 3-5, типа Toyota Roomy, Nissan DAYZ. Если рассматривать авто постарше — до 2015 года — можно найти Renault Duster, Ford Kuga или даже Mitsubishi Outlander. Но это — 10 лет и пробег под 100 тысяч.

Есть и более редкие варианты. Например, мощный, но возрастной Chevrolet Tahoe с надёжным двигателем. Или Mercedes W140 — но тут уже о дешёвом обслуживании можно забыть.

Рынок ждёт падения цен, но ждать — риск. И машины на складах стареют, ржавеют и разбираются на запчасти прямо под охраной. Так что выбор есть, но легким его не назовешь.