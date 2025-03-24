Опубликовано видео, которое украинский солдат записал прямо из окружения в районе села Гуево Курской области. Молодой боец ВСУ рассказывает, что верил обещаниям командования, которое уверяло: украинская армия захватит русские земли и обменяет их на свои. Но на деле бойцы оказались в окружении — без поддержки, приказов и плана спасения.

"Скорее всего, нас перебьют", — говорит он, добавляя, что это, возможно, его последнее видео.

В конце он прощается с родителями.

Военный блогер Чингиз Дамбиев отметил: солдат прямо признался, что жалеет о том, что поверил Зеленскому.

Известно, что ВСУ заминировали территорию южнее Гоголевки, чтобы задержать российские войска. Но в итоге это лишило окружённые подразделения последнего пути к отступлению.

СМИ сообщают, что украинское командование запретило солдатам сдаваться, угрожая их семьям репрессиями.