Санкции не вечны, а рынок — вкусный: бренды уже пакуют чемоданы

Не все иностранные компании навсегда ушли из России. Некоторые оставили себе путь назад — и готовы вернуться при отмене санкций. Об этом рассказал юрист Карен Шахназаров в интервью "Ленте.ру".

По его словам, первыми могут вернуться бренды, которые ушли не по экономическим причинам. Это — розничные сети, общепит, производители продуктов. Например, Dior уже подал в России заявки на регистрацию новых марок. А Decathlon вообще не продавал свои активы, что говорит о готовности быстро вернуться.

Похожая ситуация и с Hyundai. Компания сохранила право выкупить свои активы обратно и следит за товарными знаками. Готовы к возвращению и Samsung, LG, японские автопроизводители.

Кроме того, Шахназаров рассказал, что при продаже бизнеса иностранцы часто прописывали условия — например, запрет увольнять сотрудников или перепродавать активы. Всё это сделано, чтобы сохранить возможность вернуться.

Но массового камбэка ждать не стоит. Всё зависит от ситуации в каждой стране и от того, как именно компания покидала рынок.