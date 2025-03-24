Три песни под фонограмму – четверть миллиона: стали известны баснословные гонорары Орбакайте

Актёр Анатолий Калмыков, известный по фильму "Человек с бульвара Капуцинов", в эфире шоу "Звёзды сошлись" на НТВ раскрыл детали корпоративных выступлений российской элиты.

По его словам, Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачёвой, получала 250 тысяч долларов за исполнение трёх песен под фонограмму. Изначально Калмыков не назвал имя артистки, но позже подтвердил.

"Речь об Орбакайте. Организаторы показали мне контракт — такие суммы за "плюс" шокируют", — отметил артист.

Напомним, в конце января певица оказалась в центре скандала из-за участия в роскошной свадьбе в США вместе с Филиппом Киркоровым. Артисты исполнили русскоязычные хиты, а Киркоров дополнил программу песнями на иврите и азербайджанском.

После эмиграции певица периодически возвращалась в РФ для гастролей, но в марте 2024-го её тур по городам России сорвался — состоялись лишь концерты в Москве и Петербурге. В сентябре Орбакайте заявила, что больше не планирует выступать в стране.