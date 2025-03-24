Хотела оставить в роддоме: экс-солистка Ранеток Огурцова узнала о генетическом заболевании дочери после родов

Бывшая участница группы "Ранетки" Евгения Огурцова в эфире шоу "Звёзды сошлись" рассказала о непростом периоде, связанном с рождением младшей дочери Евы. У девочки диагностировали ахондроплазию — генетическое заболевание, приводящее к низкорослости.

Во время беременности патологию не выявили из-за положения плода: ребёнок находился в утробе со скрещёнными руками и ногами, что мешало врачам измерить длину костей. Вместо выписки мать с новорожденной отправили в госпиталь для обследования.

Огурцова призналась, что этот момент стал для неё тяжёлым испытанием, так как мысленно она уже была дома со старшим сыном и мужем. Певица откровенно поделилась, что в первые дни испытывала шок.

"Возникла мысль оставить ребёнка в роддоме. Это была психологическая защита от стресса. Но мгновение спустя я осознала: никогда не смогу её бросить", — подчеркнула артистка.

Огурцова подчеркнула, что термин "карлик" неприемлем в отношении людей, корректнее говорить "низкорослый". Несмотря на диагноз, Ева развивается нормально.