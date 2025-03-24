Нарцисс и гипертрофированные амбиции: за что Чумакова хотели выгнать из Народного артиста

Продюсер Евгений Фридлянд рассказал о конфликтах вокруг Алексея Чумакова во время съёмок шоу "Народный артист" в начале 2000-х. По его словам, руководство канала настаивало на исключении начинающего артиста из проекта, называя его нарциссом.

В YouTube-шоу "Как это было с Яной Чуриковой" он отметил, что отстаивал Чумакова из-за его потрясающих вокальных данных, хотя споры были жаркими.

Несмотря на противоречия, Чумаков занял в конкурсе третье место и заключил контракт с продюсерским центром Фридлянда. Однако сотрудничество продлилось недолго: певец разорвал договор за два года до окончания срока.

Как отметил продюсер, артист записывал не более трёх композиций в год, самостоятельно работая над аранжировками, но это не приносило ожидаемого результата.

"Это не перфекционизм, а гипертрофированные амбиции. Он считал, что сам всё знает лучше других", — пояснил Фридлянд.

Отдельно продюсер затронул историю отношений Чумакова с Юлией Ковальчук. Он предлагал артисту использовать роман для пиара, но получил отказ. Через два месяца после расторжения контракта новости о паре оказались на обложках глянца.

Недавно Чумаков вызвал резонанс, признавшись в интервью Светлане Бондарчук, что изначально рассматривал отношения с Ковальчук лишь как краткосрочный роман. Однако со временем их связь переросла в семью, что сам певец назвал "неожиданными последствиями".