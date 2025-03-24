Со сцены в Берлине: эмигрировавший Шевчук рассказал, от чего нужно излечиться россиянам

Лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук, сбежавший за границу, во время выступления в Берлине высказался о проблеме, которую, по его мнению, испытывают россияне. Музыкант назвал чрезмерное преклонение перед властью "раболепием".

Он пояснил, что не считает родиной "начальство", подразумевая чиновников и систему.

"Это раболепие, я думаю, пройдёт. Я надеюсь, что мы излечимся от этого всего происходящего", — заявил Шевчук со сцены.

Как следует из записи в соцсетях, речь артиста сопровождалась философскими рассуждениями о "героях человечности", которые, впрочем, вызвали некоторую путаницу даже у самого выступающего.

В завершение монолога он отметил, что коллектив "ДДТ" стремится "соответствовать званию человека", однако конкретизировать эту мысль не стал.

Реакция зала на высказывания Шевчука оказалась сдержанной — аплодисменты после его слов прозвучали немногочисленные.