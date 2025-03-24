Ринопластика в 17 лет: дочь Борисовой похвасталась новым носиком

Дочь известной телеведущей Даны Борисовой, 17-летняя Полина, в личном блоге продемонстрировала фотографии до и после операции по коррекции носа.

Девушка призналась, что давно планировала изменить форму носа и осталась довольна итогом процедуры.

В конце февраля Борисова вместе с дочерью посетила консультацию пластического хирурга. Специалист смоделировал возможный результат с помощью цифровых технологий, после чего Полина приняла окончательное решение о проведении операции.

"Мой новый носик!" — подписала она снимок, обратившись к подписчикам.

Отметим, что это не первое изменение во внешности наследницы Борисовой. Ранее девушка, несмотря на несовершеннолетний возраст, сделала коррекцию скул, получившую название "углы Джоли".

Хотя решение вызвало волну критики в соцсетях, сама Полина заявила, что не видит в подобных процедурах ничего предосудительного и продолжает игнорировать негативные комментарии.