Безобидная с виду — хищная по сути: в российских водоёмах замечены агрессивные черепахи

В российских водоёмах всё чаще замечают черепах, которые могут быть опасны. Речь о дальневосточной мягкопанцирной черепахе и её "близком родственнике" — китайском триониксе.

На вид они безобидны — панцирь мягкий, до 25-40 сантиметров. Но если подойти ближе, можно сильно пожалеть. Эти черепахи молниеносно выбрасывают голову и кусают с силой, сравнимой с попугаем, который раскалывает грецкий орех.

Они отлично маскируются и могут укусить даже сквозь попытку осторожного контакта. Часто зарываются в ил — случайно наступить проще простого.

Их родные воды — Амур, Уссури, озёра Ханка и Гасси. Но теперь сообщения приходят из Москвы-реки, Невы, Волги и других водоёмов по всей стране. Всё из-за климатических изменений и "домашних" черепах, которых владельцы просто выпускают в природу.

Если увидите черепаху с мягким панцирем — лучше не подходить. Это не просто экзотика, а возможная угроза.