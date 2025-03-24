Это заменит газ и нефть — под землёй нашли новое топливо на 92 миллиарда долларов

Во Франции сделали открытие, которое может перевернуть представление о чистой энергии. В регионе Мозель, в городе Фольшвиллер, нашли гигантское месторождение природного водорода. Глубина — 1250 метров. Объём — 46 миллионов тонн.

Изначально искали метан. Но наткнулись на белый водород. Он уже существует в природе. В отличие от зелёного и серого, не требует сложного производства и не вредит экологии.

Учёные говорят: этого хватит, чтобы заменить половину мирового производства серого водорода. А значит — и резко сократить выбросы CO₂.

Стоимость находки — примерно 92 миллиарда долларов. Но куда важнее экологический эффект.

Доктор Жак Пирон считает: таких месторождений может быть гораздо больше. Главное — научиться добывать водород безопасно и эффективно.