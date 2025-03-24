Портрет, который разозлил Трампа: что не так с изображением в Капитолии

Дональд Трамп снова в центре скандала. В понедельник он написал в Truth Social, что ему категорически не понравился его портрет, выставленный в Капитолии штата Колорадо. По словам экс-президента, изображение настолько искажено, что такого он "никогда раньше не видел".

Трамп обвинил художницу Сару Бордман в неудачной работе. Он заявил, что она "потеряла талант с возрастом". Ранее именно она написала портрет Барака Обамы.

Портрет Трампа размещён в галерее рядом с другими бывшими президентами США. Но, судя по словам Дональда, своё изображение он там видеть не рад.