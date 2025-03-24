Мир — как выбор сильных: Маск предсказал, о чём пожалеют позже

Илон Маск заявил, что мир — это правильный выбор для США и Украины. Об этом он написал в соцсети X. По словам миллиардера, спустя годы все поймут, что именно мир был лучшим решением. «Запомните мои слова», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Обсуждали урегулирование конфликта и предложили взаимно отказаться от ударов по энергообъектам на 30 дней.

Путин идею поддержал и поручил военным не наносить удары. Позже президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность прекратить атаки.

Но уже через несколько часов, по данным Минобороны, украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Дмитрий Песков заявил — Украина не проявила взаимности.