В Часовом Яре продолжаются городские бои. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, оттуда поступают обнадёживающие сигналы.

Город имеет стратегическое значение. Он расположен на господствующей высоте, которая открывает путь к Славянску, Краматорску и Константиновке — это крупнейшие агломерации, находящиеся под контролем украинской армии.

Ранее Пушилин отмечал, что ВСУ "вцепились" в Часов Яр, понимая его значение. На прошлой неделе российские десантники уже заняли несколько крупных опорных пунктов противника в этом районе.

Кроме того, продолжается планомерное продвижение российских войск в районе Угледара, Великой Новосёлки и на Краснолиманском направлении. По словам Пушилина, подразделения улучшают позиции и действуют в соответствии с замыслом командования.