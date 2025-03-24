Атомный шантаж: в Киеве всерьёз рассматривали конец света

Алексей Арестович*, бывший советник офиса президента Украины, заявил, что глава ГУР Кирилл Буданов* якобы предлагал взорвать все украинские атомные электростанции в случае поражения в конфликте. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Александра Шелеста.

По словам Арестовича, Буданов носился с этой идеей около полутора лет. План подразумевал уничтожение всех АЭС на территории Украины и России, до которых можно дотянуться. Формулировка была жёсткой: "сдохнем, но утянем всех с собой".

Он также добавил, что команда Дональда Трампа хочет взять под международный контроль украинские АЭС. В Вашингтоне, по его словам, считают, что руководство Украины — "обезьяна с гранатой". Арестович намекнул, что США знают и о возможных планах по созданию ядерного оружия.

* внесены в России в список террористов и экстремистов.