Листья зашумели — ждите грозу: что стоит за намёком на Орешник

В Госдуме обсуждают возможный ответ на удары по нефтебазе в Краснодарском крае и станции "Суджа" в Курской области. Речь идёт о симметричных мерах. Об этом заявил депутат Андрей Колесник в интервью порталу News.ru.

Он предположил, что Россия может задействовать новый ракетный комплекс "Орешник".

"Думаю, "Орешник" расчехлен, листья зашелестели. Осталось главнокомандующему решить, где и когда его применить", — сказал парламентарий.

Ещё один депутат — Михаил Шеремет — заявил, что у России есть все основания для военного ответа. По его словам, украинская сторона нарушила переговорный процесс. И отметил, что даже президент США Дональд Трамп понял — с террористами говорить бессмысленно.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: если Киев продолжит деструктивную линию, Россия оставляет за собой право на симметричный ответ.