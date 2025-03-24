Кто выключал жизнь на Земле: убийцы из глубин космоса выходят из тени

Некоторые массовые вымирания на Земле, возможно, устроил… космос. Британские учёные из Кильского университета считают, что катастрофы вызвали взрывы сверхновых звёзд в Млечном пути. Об этом пишет журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астрофизики обнаружили: за последние миллиард лет рядом с Солнечной системой было 2–3 таких взрыва. Особенно сильные — 450 и 370 миллионов лет назад. Они совпали по времени с двумя крупными вымираниями: ордовикским и девонским. Исчезли две трети морских организмов.

Причина — мощная радиация. Она разрушила озоновый слой и убила всё живое. Причём даже дальние взрывы опасны. Особенно если они вызывают гамма-всплески.

Такой всплеск случился в 2022 году. Его луч, названный BOAT, задел Землю. Он был в миллион триллионов раз ярче Солнца. Прямое попадание — и всё живое исчезло бы. К счастью, источник оказался в другой галактике.

Учёные говорят: за всю историю планеты Млечный путь прошили до 450 таких "лучей смерти". Просто нам пока везло.