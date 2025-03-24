F-16 против невидимого хищника: чья техника окажется в дыму

Французский эксперт Сириль де Латтр считает, что американские F-16 не смогут победить в бою с российскими Су-57. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Су-57 — это истребители нового поколения с высокой маневренностью. F-16, по мнению специалиста, просто не выдержат такого боя. "У этих самолетов нет шансов против Су-57", — говорит де Латтр.

Он также добавил, что Украина получила слишком мало F-16. И даже если их будет больше — это не повлияет на ход конфликта. Западные самолеты, по его словам, "будут сбиваться один за другим".

Ранее Владимир Зеленский сообщил о новых поставках F-16. А Telegram-канал "Операция Z" писал, что эти истребители уже заметили в небе над Сумской областью.