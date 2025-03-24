Беременна в 16 больше не шоу: российским школьницам предложили 100 тысяч рублей за роды

В Орловской области теперь будут платить школьницам за беременность и роды. Губернатор Андрей Клычков подписал новый указ. Документ опубликован на сайте региона.

Раньше деньги — до 100 тысяч рублей — давали только студенткам колледжей и вузов. Теперь выплату получат и ученицы школ. Главное условие — учиться очно и встать на учет по беременности.

Программа продлится до 2027 года.

Похожая мера уже действует в Ульяновской области. Там с 2025 года беременным студенткам будут платить по 200 тысяч рублей. Но только если они прожили в регионе минимум год до поступления и срок беременности больше 22 недель.