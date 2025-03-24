Уголь застыл в убытках: Китай закрыл дверь, рубль хлопнул по рукам

Коммерсант со ссылкой на NEFT Research сообщает: экспорт российского коксующегося угля стал убыточным. Доходность на всех направлениях упала на 7–10 процентов. Восточные рынки просели сильнее — на 11 процентов. Запад пока держится за счет субсидий, но и там минус до 3,6 процента.

Некоторые компании уже прекратили поставки в Китай. Им это просто невыгодно. Причина — падение мировых цен и крепкий рубль. При этом спрос в Китае не растет. Местные заводы снижают производство, а добыча внутри страны — наоборот, растет.

Ситуацию не спасает даже Индия. Она активно ввозит стальной прокат и меньше нуждается в своем производстве. Значит — и в угле.

Убытки отрасли в 2024 году уже превысили 100 миллиардов рублей. Поставки из Кузбасса, по данным «БКС Инвестиции», приносят до 20 процентов убытка. Глава региона Андрей Панов говорит — масштабы кризиса требуют международных решений. Он просит Китай убрать пошлину на российский уголь.

А министр энергетики Сергей Цивилев уже показал антикризисную программу. Возможно, это поможет угольщикам выжить.