Плевать на сплетни: Юлия Ковальчук игнорирует нападки на Алексея Чумакова

Певица Юлия Ковальчук предпочла остаться в стороне от споров, разгоревшихся после её совместного интервью с мужем Алексеем Чумаковым.

В разговоре со Светланой Бондарчук Чумаков позволил себе резкие шутки и частые перебивания супруги, что вызвало волну критики в их адрес. Поклонники обвинили артиста в неуважении, а некоторые даже заподозрили признаки токсичности в их отношениях.

Однако Ковальчук, кажется, не намерена тратить время на оправдания. Вместо этого экс-солистка "Блестящих" опубликовала в соцсетях фотографию в облегающем кожаном платье в пол, сопроводив её ироничной подписью.

"Не успеваю следить за сплетнями в интернете, а успеваю счастливо жить и работать. Как вам мой новый образ?", — написала она.

Большинство подписчиков восхитились её стилем: "Фигура — огонь!", "Роскошная!", "Как вам удаётся быть такой неотразимой?". Лишь единицы усомнились в искренности позитивного настроения.

Тем временем Чумаков, ощутив давление общественности, решил дать пояснения. В личном блоге он назвал критику "седалищным восприятием" и призвал не обращать внимания на "идиотов".