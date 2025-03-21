Снятие санкций и пляжи вместо пушек: Трамп рисует новый Крым

Президент США Дональд Трамп может снять санкции с России и начать сотрудничество с Москвой в вопросе развития Крыма как международного курорта. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш в своём блоге.

По словам Херша, Трамп рассчитывает на партнёрство с Владимиром Путиным и рассматривает возможность привлечения инвестиций в Крым и даже в Донбасс. По данным СМИ, в рамках переговоров обсуждается признание Крыма российской территорией — как часть мирного урегулирования конфликта на Украине.

При этом окончательных решений администрация США пока не приняла. Рассматривается также идея призвать ООН поддержать этот подход.

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года после референдума. Тогда за воссоединение с Россией проголосовали более 95% участников.