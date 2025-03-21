Клещи выбирают по крови: почему одних кусают чаще, а других — почти никогда

Учёные из Чехии выяснили, что клещи выбирают жертву по группе крови. Исследование провели специалисты Масарикова университета в Брно.

Оказалось, что паразиты чаще тянутся к людям со второй группой крови — это группа A. А вот тех, у кого третья, клещи трогают реже. Такие выводы сделали по итогам лабораторных опытов с клещами, собранными в пригороде Брно.

Исследование пока предварительное, но может помочь в разработке новых средств защиты. Ведь клещи переносят десятки опасных инфекций — в том числе болезнь Лайма и энцефалит.

Учёные напоминают: клещи прячутся не на деревьях, а в траве и кустах. Они цепляются за одежду, а потом медленно ползут по телу, выбирая тёплые участки — за ушами, под мышками или в паху. Чтобы избежать укуса, нужно носить закрытую одежду и проверять кожу после прогулки.