Можно ли высаживать пассажиров на остановке и не получить штраф: водители часто не знают этого нюанса

Многие водители не до конца знают правила остановки в зоне общественного транспорта. А зря — это может стоить штрафа.

По словам автоюриста, даже краткая остановка в автобусном кармане может вызвать претензии инспектора. Особенно если водитель вышел из машины и задержался. Тогда это уже не остановка, а стоянка. И за неё положен штраф — 1000 рублей.

Но есть исключения. Если вы не мешаете автобусам и высаживаете пассажира — штрафа быть не должно. Главное — не покидать машину и не стоять дольше пяти минут.

Также важно помнить: парковаться ближе чем за 15 метров до остановки запрещено. Но если вы остановились только для посадки или высадки — и при этом нет знака 3.27 — это разрешено.

Понимание таких нюансов поможет не только избежать штрафа, но и спокойно объяснить свою позицию сотруднику ДПС.