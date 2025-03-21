Деньги на квартиру — по-новому: что такое жилищный сберегательный договор

В России появится новый вклад — специально для покупки жилья.

Госдума уже в первом чтении рассмотрела закон о жилищных сбережениях. Второе чтение запланировано на весну, сообщил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Жилищный вклад — это целевой депозит. Деньги можно будет копить под повышенный процент, а потом использовать их для покупки квартиры или первого взноса по ипотеке.

Банки, в свою очередь, смогут предлагать выгодные условия: повышать процент по вкладу и снижать ставку по ипотеке для клиентов с таким депозитом.

Законопроект обещают доработать и принять уже в этом году. Новый финансовый инструмент может заработать до конца 2025 года.