Герасимов на передовой: новые приказы и промежуточные итоги СВО

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов побывал на передовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Герасимов приехал в зону проведения спецоперации и провёл совещание с командованием группировки "Центр". Он заслушал доклады от командующих армией, командиров соединений и других офицеров о ситуации и ходе боёв.

Военных, отличившихся при освобождении территории Донецкой народной республики, генерал наградил. Минобороны уточняет, что Герасимов подвёл промежуточные итоги и поставил новые задачи на дальнейшие действия. Подробности пока не раскрываются.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что получает от Герасимова регулярные доклады о ситуации на фронте.