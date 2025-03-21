Выход не для всех: как обычные россияне могут уйти на пенсию раньше срока

В России упростят выход на пенсию. Об этом рассказали депутаты Госдумы и Совета Федерации.

По словам Светланы Бессараб, досрочно могут выйти на пенсию даже те, кто работает в обычных условиях. Мужчинам для этого нужно 42 года стажа, женщинам — 37. Но не раньше, чем за два года до установленного пенсионного возраста.

А с 2025 года пенсию начнут назначать автоматически, без заявлений. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова. Сейчас без заявлений уже оформляют выплаты по инвалидности и по потере кормильца.

Будущим пенсионерам будут приходить уведомления о размере предполагаемой пенсии, состоянии счёта и возможности отсрочить выплаты — в этом случае они получат повышенные коэффициенты. В следующем году на пенсию по старости смогут выйти мужчины с 64 лет, женщины — с 59. При условии, что у них 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.