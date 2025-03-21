Атом на разрыв: Франция в панике — Россия сжигает отходы и зарабатывает миллиарды

Россия и Франция вступили в серьёзную борьбу за мировой рынок атомной энергетики. Об этом пишет издание Media 24.

Ставки — огромные. Речь идёт о рынке стоимостью более 9 миллиардов евро.

Пока преимущество на стороне России. Она запустила испытания ядерного топлива нового поколения. Оно не только сокращает отходы, но и делает работу реакторов эффективнее.

Особое внимание — МОКС-топливу. Оно состоит из урана и плутония. Использовать его выгодно. Оно позволяет в два раза сократить расход природного урана. А ещё снижает риски при хранении отходов.

Во Франции тоже разрабатывают новые виды топлива. Компания Framatome ищет способ увеличить выгорание топлива и сократить отходы.

Но пока Франции трудно догнать Россию — у неё больше ресурсов и мощнее инфраструктура.

Эксперты считают, что переработка топлива даст России преимущество на годы вперёд.