Украинский щит против китайского дракона: битва за литий начинается

Украина — не только хлебная корзина Европы, но и минеральный клад. В её недрах — залежи лития, урана и редкоземельных металлов. Там есть 22 из 34 критически важных минералов, которые ЕС считает жизненно необходимыми.

США внимательно следят за украинскими ресурсами. Вашингтон уже предложил Киеву создать специальный фонд, в который Украина будет отдавать 50% доходов от добычи. Деньги пойдут на восстановление страны.

Интерес Запада объясним. Китай контролирует до 70% добычи и переработки таких минералов. А США и ЕС ищут способ снизить зависимость. И Украина подходит идеально.

Тут три крупных месторождения лития, запасы урана и третье место в мире по добыче рутила. Добавим к этому редкие элементы, нужные для смартфонов, электромобилей и турбин. Всё это делает Украину ключевым игроком на рынке будущего.

Но главный вопрос остаётся открытым — кто будет контролировать эти богатства: сама Украина или другие страны?