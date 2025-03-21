Британская подлодка может испепелить 40 российских городов. Об этом заявил контр-адмирал в отставке Крис Пэрри. В интервью The Telegraph он подчеркнул, что одна лодка Trident обладает мощью, которую не может игнорировать ни один мировой лидер.

Но всё не так просто. Подлодки старые — им больше 25 лет. Два недавних испытания провалились. Источники говорят: техника изношена, и это опасно.

Есть и политическая проблема. Британия зависит от США — именно там производят ракеты. А в случае ремонта без американской помощи не обойтись.

Ситуация осложняется изменением курса США по НАТО. Если Вашингтон откажется помогать, британский ядерный щит может ослабнуть.

Ранее в прессе сообщалось: Лондон хочет сам решать, когда применять ядерное оружие — не дожидаясь одобрения США.