Ласковые речи, острые ножи: как Европа улыбается и тормозит Украину

Роберт Фицо уверен — страны, которые громче всех кричат о поддержке Украины, на деле мешают её вступлению в ЕС. Премьер Словакии говорит об этом открыто. По его словам, именно крупные европейские государства будут тормозить процесс, насколько это возможно.

"Мы будем рядом с Украиной, а те, кто громче всех делал вид, что поддерживает, будут против её вступления", — заявил Фицо.

Он добавил: Украина должна выполнить все условия для членства. А Словакия готова помочь — поделиться опытом.

Ранее Братислава официально заявила, что не станет мешать амбициям Киева по вступлению в ЕС. Но сам Фицо подчёркивает: путь в союз будет непростым. И больше всего мешают те, кто продлевает конфликт.