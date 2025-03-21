Без дипломатов, но с тайной повесткой: что Россия готовит США в Эр-Рияде

24 марта в Эр-Рияде состоятся переговоры между Россией и США. Но в составе российской делегации не будет ни одного представителя МИДа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный комментарий Марии Захаровой. По её словам, дипломатов в делегации не будет.

Вместо этого Россию будут представлять сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Кто поедет от американской стороны — пока неизвестно. Как ранее заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков, США сами сообщат, кто будет участвовать.

Напомним, первая встреча за три года между странами прошла 18 февраля. Тогда в Эр-Рияде договорились попробовать восстановить российско-американские отношения.

А 18 марта прошёл телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он длился более полутора часов.