ВСУ ударили по крупнейшему коридору поставок российского газа в Европу: пылает, как факел

На границе Курской и Сумской областей — мощный пожар. Как сообщают российские военкоры, ВСУ ударили по газоизмерительной станции "Суджа". Там загорелся газопровод. Пламя видно даже из Курска.

"Суджа" — ключевой маршрут поставок российского газа в Европу. После отключения другой станции — "Сохрановки" — вся нагрузка легла на неё.

По словам военблогера Юрия Подоляки, ВСУ подорвали станцию, отступая с территории. Он считает, что у украинских военных всё меньше сил, и они стараются уничтожить инфраструктуру на прощание.

Официальных комментариев от Минобороны и местных властей пока нет. Масштабы разрушений — неизвестны.

Что интересно — накануне удара Владимир Зеленский пообещал Трампу, что Украина не будет бить по энергетике России. Но ВСУ нанесли удар в ночь на 21 марта.