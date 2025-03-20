Бойцы спецназа Ахмат удерживают позиции в Судже и отражают вражеские атаки

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова пообщалась с артиллеристами группы "Пресса" спецназа "Ахмат", которые держат оборону в Судже.

Город полностью зачищен от ВСУ, однако украинская сторона продолжает обстрелы и атаки с помощью дронов-камикадзе. Бойцы находятся в постоянной готовности отражать угрозы.

Командир расчёта с позывным Атом рассказал, что их орудия всегда находятся в боевой готовности, а после установки позиций обустраивается быт: "Важно, чтобы было где поесть, где отдохнуть, но в первую очередь мы выполняем свою задачу".

Среди артиллеристов оказался и писатель Карим Гарипов (позывной Автор). Он рассказал, что добровольно отправился в зону боевых действий, чтобы защищать Родину и писать книги о событиях спецоперации: "Каждый, кто идёт сюда добровольно, — герой. Я хочу описать подвиги добровольцев "Ахмата" в своей книге".

Несмотря на тяжёлые условия, бойцы сохраняют боевой дух и выполняют поставленные задачи. "С каждым днём становится всё меньше и меньше атак — мы их побеждаем", — подчеркнул один из бойцов.