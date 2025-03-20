Она никогда не предавала: домработница Пугачёвой откровенно рассказала о певице

Людмила Дороднова, ранее работавшая домработницей у Аллы Пугачёвой, в интервью Ura.ru выступила в защиту народной артистки СССР, осудив волну критики в её адрес.

По словам женщины, негативные высказывания в Сети — часть стратегии хейтеров, которые "монетизируют ненависть, разрушая репутацию артиста". Экс-помощница назвала Пугачёву человеком "честным, порядочным и преданным", отвергнув обвинения в адрес певицы.

"Она никогда не предавала ни страну, ни тех, кто ей дорог. Это не в её характере", — подчеркнула Дороднова.

Особенно её возмутили сравнения Примадонны с современными исполнителями. Женщина заверила, что Алла Пугачёва всегда пела вживую, без фонограмм.

Несмотря на расставание с Пугачёвой, Людмила сохранила тёплые чувства к бывшей работодательнице: "Я её люблю, любила и буду любить".

Комментарий Дородновой стал ответом на активизацию критиков, обвиняющих певицу в эмиграции и "отрыве от реальности". Однако, как отмечают эксперты, подобные заявления лишь подогревают интерес к фигуре Пугачёвой, чей статус в культуре остаётся незыблемым.