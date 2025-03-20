Дзюба — новый царь голов: побил рекорд Кержакова и переписал историю

Артем Дзюба – новый рекордсмен сборной России! В товарищеском матче против Гренады он забил свой 31-й гол за национальную команду. Этот мяч вывел его на первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной, оставив позади Александра Кержакова. Дзюба отличился на 43-й минуте встречи, увеличив преимущество россиян до 3:0.

Но это не единственный рекорд. Ранее Дзюба стал лучшим российским бомбардиром за всю карьеру, обойдя того же Кержакова. Сейчас на его счету 236 голов, у Кержакова – 233.

Дзюба дебютировал за сборную в 2011 году, а сейчас выступает за тольяттинский "Акрон". В 36 лет он продолжает делать историю!