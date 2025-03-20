Даже с наградами – копейки: Ярмольник рассказал о своей пенсии и ужаснулся

Известный актёр Леонид Ярмольник заявил о необходимости срочного повышения пенсий в стране. По его словам, текущие выплаты пенсионерам не соответствуют реальным потребностям.

В интервью "Абзацу" он отметил, что его пенсия составляет 22-23 тысячи рублей.

"Если бы я не продолжал работать, как на такие деньги прожить? И это при том, что у меня есть государственные награды", — подчеркнул артист, отметив, что даже такие суммы — не предел: многие получают всего 17-18 тысяч, что делает ситуацию критической.

Ярмольник обратился к депутатам с призывом уделить проблеме первостепенное внимание. Он отметил, что систему следует менять прямо сейчас, а не когда миллионы людей окажутся за чертой бедности.

О низкой пенсии высказывался и певец Юрий Лоза, отмечавший, что даже дворник получает больше.