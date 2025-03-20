ЗАЭС под звездно-полосатым флагом: в Киеве не в восторге от идеи Трампа

Американский президент Дональд Трамп предложил передать Запорожскую атомную электростанцию под контроль США. Об этом сообщает газета The New York Times.

Издание пишет, что Трамп озвучил эту идею во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 19 марта. Он подтвердил, что обсуждал с ним судьбу станции, которая сейчас находится под контролем России.

Однако эксперты в области энергетики Украины скептически отнеслись к этому предложению. Они считают, что его реализация маловероятна, хотя детали обсуждения пока остаются неизвестными.

Судьба Запорожской АЭС продолжает оставаться в центре международных переговоров. Но пока непонятно, как и кто сможет повлиять на её статус.