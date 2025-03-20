Город под ударом: Суджа потеряла историческое наследие, но есть шанс всё вернуть



Значительная часть города Суджа в Курской области, включая его исторический центр, оказалась разрушена. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. Он отметил, что ситуация сложная, и предстоит масштабная работа по восстановлению.

По словам Хинштейна, власти уже начали разрабатывать мастер-планы для каждого пострадавшего муниципалитета. Однако пока невозможно точно определить все объекты, которые нуждаются в восстановлении. В ряде населённых пунктов продолжаются боевые действия, и специалисты попросту не могут туда попасть, чтобы оценить разрушения. В таких условиях полноценное планирование пока затруднено.

Президент России Владимир Путин поручил проработать меры поддержки для приграничных территорий, включая помощь пострадавшему бизнесу. Восстановление Суджи станет частью общей стратегии по развитию освобождённых районов. К 1 июля должны быть определены ключевые параметры этой программы.

Несмотря на сложности, власти уже делают первые шаги к восстановлению Суджи и других разрушенных населённых пунктов. Однако сроки реализации этих планов во многом будут зависеть от ситуации в регионе.