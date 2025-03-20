ЕС хлопает дверью перед Кремлем: мирный договор может сорваться

Европейский Союз не готов принять условия России по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, представители ЕС заявляют, что не согласятся на это "ни при каких обстоятельствах".

Один из высокопоставленных чиновников ЕС подчеркнул, что европейские страны не пойдут на уступки требованиям Владимира Путина. В то же время Брюссель намерен увеличить расходы на оборонную промышленность, чтобы усилить свою самостоятельность в переговорах.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что его телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским прошли успешно. Он отметил важность мирного урегулирования и призвал Европу поддержать этот путь.