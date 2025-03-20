Волшебство вне Хогвартса: Роулинг намекнула на вражду с актёрами из фильмов про Гарри Поттера

Автор культовой саги о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг спровоцировала новый виток дискуссий, намекнув на трёх звёзд экранизации своей книги.

В ответ на вопрос пользователя в соцсетях о том, чьё появление в фильмах "портит ей впечатление", писательница иронично ответила: "Угадайте с трёх попыток. Простите, не удержалась!".

Как пишет The Guardian, речь идёт о Дэниеле Рэдклиффе, Эмме Уотсон и Руперте Гринте, сыгравших главных героев франшизы.

Разногласия между Роулинг и актёрами начались в 2020 году, когда писательница публично выступила против использования терминов, исключающих биологический пол, назвав трансгендерную идентичность "регрессивной и женоненавистнической".

Рэдклифф, Уотсон и Гринт тогда единогласно поддержали права трансгендеров, заявив о солидарности с ЛГБТ*-сообществом (экстремистская организация, запрещённая в России).

Роулинг, несмотря на критику, продолжает отстаивать свои взгляды, регулярно выступая с провокационными заявлениями. Её последний пост в соцсетях многие восприняли как попытку перевести внимание с этических споров на личные отношения с актёрами.