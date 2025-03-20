Мелания Трамп приоткроет занавес: первая леди готовит фильм с Amazon

Видеосервис Amazon Prime Video заключил сделку с первой леди США Меланией Трамп, заплатив ей 28 млн долларов за права на показ документального фильма о её жизни.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на инсайдеров, общий бюджет проекта оценивается в 40 млн долларов, причём большая часть суммы направлена лично Мелании.

Решение одобрил основатель платформы Джефф Безос, что связано с изменением стратегии компании в контексте освещения фигуры Дональда Трампа и его семьи. Сделка отражает растущий интерес к медийным проектам, связанным с политическими династиями.

Ранее Мелания, бывшая модель и дизайнер, появилась на обложке журнала Hello! в статусе первой леди. При этом её сотрудничество с Amazon Prime Video может стать одним из самых дорогостоящих проектов в истории документалистики о публичных персонах.

Аналитики предполагают, что фильм не только раскроет неизвестные детали жизни Мелании, но и усилит её влияние как медийной фигуры. Пока неясно, будут ли в ленте затронуты спорные моменты её пребывания в Белом доме, однако сделка уже вызвала дискуссии о балансе между политикой и развлечением в современном медиапространстве.