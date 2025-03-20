Макароны, которые заводят: почему паста возбуждает мозг так же, как футбол

Оказывается, тарелка спагетти может сделать нас счастливыми так же, как победа любимой команды! Ученые из Италии провели исследование и выяснили, что употребление пасты вызывает эмоциональный отклик, схожий с радостью от спорта и музыки.

В эксперименте приняли участие 40 человек. Их реакцию на макароны, музыкальные композиции и спортивные события анализировали с помощью нейроанализа, физиологических измерений и даже микровыражений лица. Итог – паста получила высокие баллы по индексу счастья и эмоциональной вовлеченности.

Профессор Винченцо Руссо отметил, что дегустация макарон активирует положительные воспоминания и приносит чувство комфорта. Участники исследования называли пасту идеальным блюдом для радости.

Так что если вам грустно – возможно, тарелка спагетти поможет поднять настроение!