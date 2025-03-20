Не спешите осуждать: Серябкина объяснила скандальные слова Чумакова о Ковальчук

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина прокомментировала неоднозначные слова певца Алексея Чумакова о начале отношений с супругой, Юлией Ковальчук, вокруг которых разразились споры.

Чумаков отметил, что на момент их встречи будущая жена была яркой и сексуальной, но он не планировал с ней серьёзных отношений. Тогда у него был лишь один критерий — вдул бы или нет. Резкие формулировки вызвали волну осуждения в соцсетях.

Ольга Серябкина в эфире программы "Статус: в сети" пояснила, что слова Чумакова не стоит воспринимать буквально.

"У Лёши своеобразный юмор. Он любит эпатировать фразами, но на деле — примерный семьянин. У них с Юлей двое детей и крепкий брак. Разве это не главное?" — подчеркнула она.

Автор шоу Светлана Бондарчук также поддержала пару и отметила, что сидела напротив супругов и видела их искренность. К обсуждению подключилась и Мария Погребняк, подчеркнув, что публичные высказывания часто вырывают из контекста.

Сам певец отреагировал на хейт в свой адрес, порекомендовав критикам "не воспринимать всё всерьёз", и подчеркнул, что интервью не стоит смотреть тем, кто не обладает чувством юмора.