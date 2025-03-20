Страшнее ничего не было: Симоньян прервала молчание о состоянии мужа в коме

Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые за долгое время высказалась о состоянии своего супруга, режиссёра Тиграна Кеосаяна, который уже более двух месяцев находится в коме после обширного инфаркта.

В эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия" Симоньян, несмотря на обсуждение геополитики, не смогла скрыть эмоций.

"Страшнее того, что сейчас происходит в моей жизни, ничего не было", — призналась она.

8 января Симоньян сообщила подписчикам шокирующие новости: Кеосаян пережил клиническую смерть и был введён в искусственную кому. Проблемы с сердцем у режиссёра начались ещё в 2008 году, когда ему установили стент после предынфарктного состояния.

В 2010-м последовал острый инфаркт миокарда. Несмотря на усилия супруги привить ему здоровый образ жизни, Тигран продолжал курить, что, по словам Маргариты, усугубляло ситуацию.

Сейчас проект Кеосаяна на НТВ приостановлен. Эфирное время заняла сама Симоньян, запустив временный телепроект, отметив, что не обладает юмором и обаянием как Тигран.