Правильное питание, от которого сносит крышу: когда ЗОЖ переходит в психоз

Забота о здоровом питании полезна, но когда она превращается в навязчивую идею, это уже опасно. Диетолог Дарина Найденова предупреждает: мания "чистой" еды может привести к нехватке витаминов, гормональным сбоям и даже депрессии.

При орторексии люди исключают целые группы продуктов, боясь вредных добавок и обработки. Они проводят часы за изучением составов, избегают ресторанов и семейных праздников. Но строгие ограничения могут привести к остеопорозу, тревожности и социальной изоляции.

Эксперты советуют соблюдать баланс: не исключать продукты без медицинских причин, не бояться приготовленной еды и не превращать питание в источник стресса.