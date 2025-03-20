От куриной грудки до больничной койки: чем грозит популярная диета

Высокобелковые диеты, обещающие быстрое похудение, могут быть опасны для здоровья. Об этом предупреждает лекарь Рандж Сингх.

По его словам, такие диеты ограничивают калории и выводят жидкость, но при этом приводят к дефициту витаминов и минералов. Кроме того, их сложно поддерживать в долгосрочной перспективе.

Среди возможных последствий – остеопороз, анемия и камни в желчном пузыре. Особенно вредны такие диеты для людей, склонных к расстройствам пищевого поведения.

Специалисты рекомендуют сбалансированное питание и физическую активность. Чтобы похудеть безопасно, важно проконсультироваться с врачом и подобрать подходящий рацион.