Пенсионеры больше не будут считать копейки: выплаты могут вырасти до 40% от зарплаты

Партия "Справедливая Россия — За правду" разрабатывает пакет законопроектов по реформе пенсионной системы. Об этом заявил председатель партии Сергей Миронов.

Главное предложение — сделать так, чтобы пенсия составляла не менее 40% от зарплаты. Эта норма должна учитываться при начислении выплат.

Кроме того, в проекте предлагается новый механизм индексации. Если зарплаты в отрасли, где работал пенсионер, растут быстрее цен, пенсия тоже должна увеличиваться. По словам Миронова, такая система не потребует дополнительных расходов, так как при росте зарплат увеличиваются и социальные взносы.